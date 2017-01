POL-TUT: (Aldingen) Achtjährige von Auto erfasst und verletzt - die Polizei bittet um Zeugen

Aldingen (ots) - Am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr, hat ein 72-jähriger Autofahrer in der Aixheimer Straße, am Übergang zur Rubäckerstraße, ein achtjähriges Mädchen erfasst und hierdurch verletzt. Der Senior war mit seinem Mercedes von Aldingen in Richtung Aixheim unterwegs, als er die Achtjährige, die die Straße queren wollte, erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug des 72-Jährigen entstand nur minimaler Schaden. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache und bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil (0741 34879-0) zu melden.

