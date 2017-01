POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Schneepflug fährt auf Falschparker

Tuttlingen-Möhringen (ots) - Am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, hat ein 56-jähriger Schneepflugfahrer einen Unfall in der Keltenstraße verursacht. Der Iveco-Schneepflug übersah beim Einfahren in eine Rechtskurve einen falsch, weil im Halteverbot parkenden, Mercedes-Benz und stieß mit seinem Schild gegen das Heck des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

gez. Daniel Diemer

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell