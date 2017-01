POL-TUT: (Horb am Neckar) Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden nach Abbiegefehler an der Auffahrt zur B32

Horb am Neckar (ots) - Am Mittwochmorgen hat es an der Auffahrt zur B 32 zwischen Ahldorf und der Hirschhofkreuzung heftig gekracht. Um 6.15 Uhr bog eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Lupo von der Kreisstraße nach links in die Bundesstraßen-Auffahrt ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, in Richtung Ahldorf fahrenden Opel Vectra und stieß mit ihm zusammen. Die Frau und der 64 Jahre alte Opelfahrer verletzten sich leicht, mussten aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehemen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenssumme wird auf ungefähr 5000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell