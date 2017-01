POL-TUT: (Freudenstadt) Mercedes Sprinter fährt in die Leitplanke

Freudenstadt (ots) - Am Mittwoch, um 19.45 Uhr, ist der Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße 294 zwischen Freudenstadt und Besenfeld auf der schneeglatten Fahrbahn zu weit nach rechts gefahren und in die Leitplanke gerutscht. Der 45-Jährige war auf dem Weg in Richtung Seewald, als er gegen die Leitplanke stieß und noch mehrere Meter an ihr entlangschlitterte. Am Ende kam der Kastenwagen wieder ganz auf die Fahrbahn, wo er auf die linke Fahrzeugseite kippte und liegen blieb. Bis zur Bergung des beschädigten Sprinters war die B294 für etwa 45 Minuten gesperrt. Der Sprinterfahrer blieb unverletzt. An Leitplanke und Auto entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro.

