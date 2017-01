POL-TUT: (Tuttlingen) Auto brennt

Tuttlingen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist in der Freiburgstraße ein VW während der Fahrt in Brand geraten. Die 30-jährige Fahrerin hielt sofort an und stieg aus ihrem Auto aus. Die hinzukommende Streife der Polizei versuchte, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen - ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr Tuttlingen, die mit 2 Fahrzeugen und 10 Feuerwehrleuten angerückt war, wurde Herr über die Flammen. Trotzdem war der Wagen nicht mehr zu retten. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der den Brand verursachte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell