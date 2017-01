POL-TUT: (Balingen) Radmuttern gelöst

Balingen (ots) - Am Montagnachmittag hat ein 20-jährigem Autofahrer festgestellt, dass mit seinem Pkw, einem Mini Cooper, etwas nicht stimmt und ist deswegen gleich in eine Werkstatt gefahren. Dort wurde festgestellt, dass am linken Vorderrad alle Radmuttern gelöst waren. Drei der Muttern lagen bereits in der Radkappe, eine einzige war noch lose aufgeschraubt. Der junge Mann hatte Glück, dass sich das Rad nicht von der Nabe löste. Der Mini Cooper stand tagsüber auf dem Parklatz der Berufsschule in der Steinachstraße. Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell