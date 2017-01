POL-TUT: (Deilingen-Delkofen) 21-Jährige rutscht In den Gegenverkehr

Drillingen-Delkofen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist auf der Strecke zwischen Tanneck und Deilingen eine junge Frau mit ihrem Ford auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr gerutscht. Die 21-Jährige war auf dem Weg in Richtung Deilingen, als sie im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem in Richtung Tanneck fahrenden Pkw zusammenprallte. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell