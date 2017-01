POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr

VS-Schwenningen (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, ist ein Lancia-Fahrer in einen Kreisverkehr an der Schnittstelle zwischen der Schützenstraße und der Marktstraße eingefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Der 53-Jährige übersah bei der Einfahrt in den Kreisverkehr einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen VW-Lenker, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5.000 Euro.

gez. Tobias Schramm

