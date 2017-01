POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Geschwindigkeit in Gegenverkehr geraten

Eutingen im Gäu (ots) - Am Dienstag, um 09.10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault die Landesstraße 360 von Mühringen in Richtung Weitingen. Da er seine Geschwindigkeit nicht an die Verkehrsverhältnisse anpasste, kam er ins Schleudern und kam in einer Linkskurve abrupt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter. Beide Fahrer klagten über Rücken- beziehungsweise Brustschmerzen. Am Auto des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, am Mercedes-Transporter entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell