POL-TUT: (Tuttlingen) Vier Einbrüche in der Innenstadt

Tuttlingen (ots) - Am Dienstag sind der Polizei vier Einbrüche gemeldet worden, deren Tatorte alle in der Tuttlingen Innenstadt liegen.

Zwischen Samstag und Dienstag brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Frisörgeschäft in der Unteren Hauptstraße auf. Im Geschäft suchte er allem Anschein nach die Kasse. Ohne Erfolg, denn die wird nach Feierabend immer mitgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro.

Eine aufgebrochene Tür und eine leere Kasse fand der Betreiber eines Schuh- und Schlüsseldienstes in der Bahnhofstraße am Dienstagmorgen vor. Die Täter hatten in der zurückliegenden Nacht den Eingang zum Geschäft gewaltsam geöffnet und danach die Schublade der Registrierkasse aufgehebelt. In der Kasse befand sich nur etwas Münzgeld. Der entstandene Sachschaden liegt allerdings bei ungefähr 2000 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch in der Bahnhofstraße griffen die Täter ebenfalls die Eingangstür an und drangen in das betroffene Geschäft ein. Im Bereich der Kundentheke fanden sie die Kassenbox und öffneten sie mit Gewalt. Das darin enthaltene Bargeld steckten sie ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 80 Euro.

In der Wilhelmstraße versuchten die Diebe in der Nacht zum Dienstag in ein Reisebüro einzudringen. Die Eingangstür ließ sich trotz der Hebelversuche nicht öffnen. Zum entstandenen Sachschaden gibt keine Informationen.

Bisher gibt es keine Täterhinweise. Die Polizei hat noch keinen Verdacht, geht aber von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Auskünfte zu den Einbrüchen bitte an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell