POL-TUT: Baiersbronn: Fahranfänger gerät auf Schneematsch ins Schleudern

Baiersbronn (ots) - Am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf die Ruhesteinstraße von Obertal in Fahrtrichtung Baiersbronn. Auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn und aufgrund mangelnder Fahrpraxis kam er ohne Fremdeinwirkung nach einer Linkskurve auf einem geraden Streckenabschnitt ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kippte das FDer Betroffene zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro.

