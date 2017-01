POL-TUT: Freudenstadt: Schneefall Stau zu spät erkannt - vier Autos beschädigt

Freudenstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 28, von Freudenstadt in Richtung Dornstetten, aufgrund der Witterungsverhältnisse zu einem Unfall bei dem vier Autos beschädigt wurden. Die 20-jährige Unfallverursacherin war mit ihrem Audi A4 Avant stadtauswärts in Richtung Dornstetten unterwegs, als sie zu spät erkannte, dass die vor ihr fahrende 23-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, da sich der Verkehr aufgrund Schneefglätte staute. Sie versuchte nach links auszuweichen, was ihr allerdings nicht mehr gelang. Dadurch touchierte sie das vor ihr fahrende Auto hinten links. Die 28-jährige Toyota-Fahrerin wurde dadurch nach links abgedrängt und streifte hierbei zwei in Gegenrichtung fahrende Autos. Verletzte wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug der 28-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die anderen drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

