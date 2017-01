POL-TUT: (Immendingen) Unbekannter Autofahrer streift Gegenverkehr

Immendingen (ots) - In der Europakurve zwischen Immendingen und Tuttlingen ist am Dienstagabend ein unbekannter Autofahrer nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und hat im Vorbeifahren einen Sattelzug und einen Audi gestreift. Der Unbekannte war auf dem Weg in Richtung Tuttlingen. Ohne Anzuhalten fuhr er weiter. An den beiden gestreiften Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Fahrerflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell