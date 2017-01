POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall in der Neuhauser Straße - eine Frau leicht verletzt

Tuttlingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall in der Neuhauser Straße ist am Dienstagabend eine 25-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die junge Frau war kurz vor 18 Uhr auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Abzweigung Finkenstraße fuhr sie witterungsbedingt mit langsamer Geschwindigkeit. Hinter ihr folgte ein Chevrolet, dessen 23-jähriger Fahrer nicht bemerkte, dass der Wagen vor ihm deutlich langsamer unterwegs ist. Er konnte deswegen nicht mehr anhalten und krachte der 25-Jährigen mit Wucht ins Heck. Weil die Frau danach über Kopf- und Rückenschmerzen klagte, wurde das DRK gerufen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell