POL-TUT: (Spaichingen) Auffahrunfall in der Hauptstraße - eine Frau wird leicht verletzt

Spaichingen (ots) - Mit leichten Verletzungen ist Dienstagmorgen eine 52-jährige Autofahrerin nach einem Auffahrunfall ins Gesundheitszentrum Spaichingen eingeliefert worden. Die Frau musste abbremsen, weil vor ihr ein Auto von der Hauptstraße aus nach rechts in die Dreifaltigkeitsbergstraße abbiegen wollte. Das erkannte der Fahrer des hinter ihr kommenden VWs zu spät. Er lenkte seinen Passat zwar noch nach rechts, um auszuweichen, fuhr aber letztendlich wuchtig ins Heck des VW Kleinwagens der 52-Jährigen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und kam mit Verdacht auf ein Halswirbelschleudertrauma in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell