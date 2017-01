POL-TUT: (Gosheim) 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in der Wehinger Straße

Gosheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, um 13.15 Uhr, in der Wehinger Straße, ein Lkw auf einen ein Pkw aufgefahren. Die 30-jährige Fahrerin des PKWs, einem Mercedes, wollte von der Wehinger Straße aus nach links in die Dammstraße einbiegen und hielt dort wegen Gegenverkehrs an. Hinter ihr folgte ein Lastwagen, dessen Fahrer das haltende Fahrzeug vor sich zu spät erkannte und auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der 35-jährige Lastwagenfahrer versuchte zwar noch nach rechts auf den Seitenstreifen auszuweichen, erwischte den den Pkw aber trotzdem noch hinten rechts und streifte im weiteren Verlauf eine Straßenlaterne. Da niemand verletzt wurde blieb es bei einem Sachschaden, der insgesamt auf etwa 10.000 Euro beziffert wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell