POL-TUT: (Albstadt)Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall am Schillerpark

Albstadt (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen an der Einfahrt zum Parkplatz des Schillerparks sind zwei Beteiligte leicht verletzt worden. An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte von der Schillerstraße nach links auf den Parkplatz abbiegen und hielt deswegen an. Die Fahrerin des hinter ihr kommenden VWs bremste ab und kam noch rechtzeitig zum Stehen. Als drittes Fahrzeug in der Reihe folgte ein Fiat Punto, dessen 23-jährige Fahrerin in dem Moment nicht aufpasste. Sie erkannte die Verkehrssituation vor ihr zu spät und fuhr ungebremst ins Heck des Volkswagens. Der Aufprall war derart wuchtig, dass es den VW Kleinwagen auf den vorne wartenden Mercedes Benz schob. Mit Verdacht auf Halswirbeltrauma kamen die Fahrerinnen der beiden vorderen Fahrzeuge per Sanka ins Zollernalbklinikum Albstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell