POL-TUT: (Oberndorf am Neckar-Altoberndorf)Auffahrunfall

Oberndorf am Neckar-Altoberndorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Alt-Dorfstraße / Landesstraße 424 ist am Dienstag, gegen 6.25 Uhr, ein Sachschaden von rund 14.000 Euro entstanden. Ein 37-jähriger Lenker eines VW Touran musste an der Einmündung anhalten. Ein nachfolgender 52-jähriger Volvo Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Touran auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

