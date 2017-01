POL-TUT: (Haigerloch) 33-Jährige fährt gegen Baum

Haigerloch (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Dienstag, um 17 Uhr, mit ihrem Opel Astra in der Oberstadtstraße gegen einen Kastanienbaum gefahren. Die Frau war auf dem Weg in Richtung Stadtmitte, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve wegen plötzlich auftretender Straßenglätte ins Schleudern geriet und gegen einen Kastanienbaum fuhr. Dabei wurde ihr schon älterer Opel derart demoliert, dass die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht, der auf 1000 Euro beziffert wird. Die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell