POL-TUT: (Gütenbach) Auf stehenden Lkw geschleudert

Gütenbach (ots) - Auf der Landesstraße 173 auf der "Neueck" wurde am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Lkw geschleudert. Der junge Fahranfänger geriet infolge von Schneeglätte auf der Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Front des am linken Fahrbahnrand stehenden Lkws. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

gez. Tobias Schramm

