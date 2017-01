POL-TUT: (Hüfingen) Rettungstransport nach Fahrt in Straßengraben

Hüfingen (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, hat ein Verkehrsunfall einer 19-jährigen Fahranfängerin einen Rettungstransport ausgelöst. Die Audi-Lenkerin war auf der Hausener Straße von Hausen vor Wald kommend in Richtung Schaffhauser Straße unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Straße nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Die junge Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

