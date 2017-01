POL-TUT: (Bad Dürrheim, Bundesautobahn A 81) Kleintransporter überschlägt sich - ein Leichtverletzter

Bad Dürrheim, Bundesautobahn A 81 (ots) - Der Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 bei Bad Dürrheim leicht verletzt. Der 46-Jährige geriet auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug auf dem angrenzenden Grünstreifen bevor es auf der Seite liegen blieb. Beim Aussteigen aus dem Gefährt verletzte sich der alleinbeteiligte Unfallverursacher leicht am Bein, weshalb er mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus nach Donaueschingen gebracht wurde. Am Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

