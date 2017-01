POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet - 5.000 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots) - Bei einem Unfall in der Albert-Schweitzer-Straße am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, hat ein 75-jähriger Toyota-Fahrer einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht. Beim Ausfahren aus der Tiefgarage übersah der 75-Jährige eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige Peugeot-Lenkerin. Beide Unfallbeteiligte blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell