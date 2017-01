POL-TUT: (Donaueschingen) Rutschpartie mit Pkw endet auf Stromverteilerkasten

Donaueschingen (ots) - Die Fahrt einer 42-jährigen Opel-Besitzerin hat am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, auf einem Stromverteilerkasten in der Humboldtstraße geendet. Die Autofahrerin geriet auf Grund nicht an die Wetterverhältnisse angepasster Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Stadion- in die Humboldtstraße mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß dabei zunächst gegen ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Straßenschild. Anschließend schleuderte das Automobil auf die linke Straßenseite und den dortigen Verteilerkasten, wo sie letztlich zum Stehen kam. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Weitere Personen oder Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden.

gez. Tobias Schramm

