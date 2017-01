POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Schnee, Matsch und zu hohe Geschwindigkeit - Verkehrsunfall mit 5.000 Euro Sachschaden

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit ist bei den aktuellen Witterungsverhältnissen mit schneeglatten Fahrbahnen ein häufiger Unfallverursacher. Auf der Landesstraße 181 hat sich auch am Dienstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, ein Unfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein von Erdmannsweiler kommender 24-jähriger Audi-Fahrer kam auf der schneebedeckten Straße in Richtung der Straßenkreuzung der L 181 und der Kreisstraße 5719 in einer Rechtskurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Opel-Besitzerin zusammen. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen Blechschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Die 46-Jährige klagte anschließend über Rücken- und Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht verständigt werden.

gez. Tobias Schramm

