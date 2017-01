POL-TUT: (St. Georgen) Nicht ausreichender Sicherheitsabstand führt zu Blechschaden

St. Georgen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, hat zu geringer Sicherheitsabstand bei schlechten Witterungsverhältnissen zu Blechschäden an zwei Fahrzeugen in der Straße "Im Tal" geführt. Ein 21-jähriger Lexus-Fahrer geriet auf Grund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab und stieß in einen angrenzenden Schneehaufen. Ein nachfolgender ebenfalls 21-jähriger BMW-Lenker erkannte die Situation nicht rechtzeitig und konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Dabei kollidierte er mit dem vor ihm stehenden Lexus. An beiden Automobilen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5.000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell