POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald, Bundesstraße 500) Überhöhte Geschwindigkeit - Lkw kollidiert mit Pkw

Furtwangen im Schwarzwald, Bundesstraße 500 (ots) - Auf der Bundesstraße 500 hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto ereignet. Der 52-jährige Lkw-Lenker war in einer scharfen Rechtskurve von Furtwangen kommend in Richtung Schönwald für die aktuellen Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte der Lastkraftwagen mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Opel-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

