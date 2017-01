POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfallverursacher flüchtet

Oberndorf am Neckar (ots) - Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, hat am Dienstag, gegen 16 Uhr, der Fahrer eines Opel Vectra das Weite gesucht, nachdem er mit seinem Wagen in der Brühlstraße gegen einen Mercedes gestoßen war. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall sofort in Richtung Erlenstraße davon. Der beschädigte Opel des Verursachers wurde wenig später verlassen in der Hölderlinstraße entdeckt. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur. Hinweise zur Person des Unfallverursachers nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

