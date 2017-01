POL-TUT: (VS-Schwenningen) 23-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs

VS-Schwenningen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Walter-Rathenau-Straße ist den Beamten eine 23-jährige BMW-Fahrerin aufgefallen, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die junge Frau war lediglich in Besitz eines moldawischen Führerscheines. Dieser ist bei einem Wohnsitz in Deutschland jedoch nicht länger als sechs Monate gültig. Spätestens dann muss ein deutscher Führerschein beantragt werden. Die Beamten erläuterten der Dame den Vorfall und untersagten ihr die Weiterfahrt bis zur Umschreibung ihres Führerscheins.

