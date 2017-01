POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter zerkratzt Auto - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots) - Am Dienstagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen blauen Opel auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers zerkratzt. Als der 78-jährige Besitzer des Fahrzeuges nach dem Einkaufen wieder losfahren wollte, entdeckte er einen etwa sieben Zentimeter langen Kratzer an der Fahrertür und einen etwa 25 Zentimeterlangen Kratzer an der hinteren linken Türe. Die Beschädigungen am Opel, welcher mittig neben dem Zebrastreifen in der zweiten Reihe des Parkplatzes stand, müssen mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sein. Der Schaden beträgt etwa 1.200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) abgegeben werden.

gez. Tobias Schramm

