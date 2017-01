POL-TUT: (VS-Villingen, Landesstraße 181 / Kreisstraße 5712) Fahranfänger gerät ins Schleudern

VS-Villingen, Landesstraße 181 / Kreisstraße 5712 (ots) - Ein 19-jähriger Fahranfänger ist am Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, auf der Landesstraße 181 beim "Tannheimer Kreuz" auf Grund von Schneeglätte ins Schleudern geraten. Der junge Renault-Fahrer kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Weitere Fahrzeuge oder Personen wurden bei dem Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem französischen Kompaktwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der 19-Jährige blieb dabei unverletzt.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell