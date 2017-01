POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil-Bundesautobahn 81) BMW von der Fahrbahn abgekommen

Zimmern ob Rottweil-Bundesautobahn 81 (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen entstanden. Ein 24-jähriger BMW Fahrer war auf der Autobahn in Richtung Singen unterwegs und geriet auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern. Der BMW schrammte in der Folge gegen die Leitplanken und kollidierte anschließend mit einem Kleinwagen eines 66-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell