POL-TUT: (Hechingen) Fußgängerin am Bahnhofskreisel angefahren

Hechingen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist am Bahnhofskreisel eine 18-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Die 18-Jährige überquerte gerade den Fußgängerüberweg an der Ausfahrt Bahnhofstraße, als sie von einem ausfahrenden VW Lupo erfasst und förmlich aufgeladen wurde,. Dabei verletzte sich die junge Frau und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Balingen gebracht werden. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen nicht als schwerwiegend. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 70-jährige Unfallverursacherin nach Alkohol roch. Nach einem Atemalkoholtest, der eine Alkoholbeeinflussung bestätgte, ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die VW-Fahrerin musste auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ihren Führerschein abgeben. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell