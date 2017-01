POL-TUT: (Hartheim) 28-Jähriger von Fahrbahn abgekommen

Hartheim (ots) - Am Dienstagmorgen ist ein 28-jähriger Autofahrer zwischen Hartheim und Veringenstadt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegen kommenden VW Caddy zusammengestoßen. Der junge Mann fuhr mit seinem VW Polo auf der Landstraße in Richtung Veringenstadt, geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Aus Richtung Veringenstadt kam in diesem Moment ein Gespann, bestehend aus dem VW Caddy und einem Anhänger, entgegen. Die beiden Volkswagen stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell