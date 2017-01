POL-TUT: (Balingen) Blechschaden vor der Sichelschule - Unfallverursacher flüchtet

Balingen (ots) - Am Dienstag, um 17.40 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer in der Behrstraße gegen die offen stehende Tür von einem Mercedes Benz gefahren und hat danach das Weite gesucht. Der 57-jährige Mercedesbesitzer war gerade dabei, seinen Mantel aus dem Auto zu holen, als es neben ihm krachte. Ein Auto war gegen die offen stehende Tür hinten links gestoßen, während er sich ins Auto beugte. Ehe sich der 57-Jährige versah, war der Unfallverursacher auch schon verschwunden. Es gelang ihm, die Unfallstelle unerkannt zu verlassen. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell