POL-TUT: (Dotternhausen) Einbruch in den NETTO-Markt

Dotternhausen (ots) - Bei einem Einbruch in der NETTO-Markt in der Robert-Koch-Straße haben die unbekannten Täter am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, Zigaretten gestohlen. Um 2.53 Uhr war Alarm: die Einbruchmeldeanlage des Discounters hatte ausgelöst und einen Notruf abgesetzt. Die Polizei fuhr nach der Verständigung durch ein Sicherheitsunternehmen mit mehreren Streifen an und stellte fest, dass ein Schaufenster eingeschlagen war. Der Einbrecher war schon wieder weg. Allerdings nicht ohne Beute: zuvor hatte er im Markt noch eine bisher unbestimmte Menge Zigaretten gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

