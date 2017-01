POL-TUT: Meßstetten-Oberdigisheim - Drei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß auf schneebedeckter Fahrbahn

Meßstetten-Oberdigisheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Dienstagabend um kurz vor 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 7172, zwischen Obernheim und Oberdigisheim, gekommen. Ein 21-Jähriger Seat Fahrer befuhr die Kreisstraße 7172 von Obernheim in Richtung Oberdigisheim. Infolge nicht der winterlichen Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam er in Höhe des Oberdigisheimer Stausees auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Durch die Aufprallwucht wurde die Karosserie des Audi so deformiert, dass sich die Beifahrertüre nicht mehr öffnen ließ, weshalb die Feuerwehren aus Meßstetten und Tieringen mit mehreren Fahrzeugen anrückten, um die Tür mittels Spreizer zu öffnen. Die 44-jährige Beifahrerin und ein 17 Jahre alter Mitfahrer im Audi wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit insgesamt drei Fahrzeugen im Einsatz war, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 47-jährige Audi Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

