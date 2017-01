POL-TUT: (Bad Dürrheim / Bundesautobahn 864) Unfall mit Kleintransporter - ein Leichtverletzter

Bad Dürrheim / Bundesautobahn 864 (ots) - Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 864 leicht verletzt. Der Mann war auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen Hohentwiel unterwegs, als er am Autobahndreieck Bad Dürrheim, bei der Auffahrt auf die B864 bei winterlichen Verhältnissen ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Bei dem Abflug verletzte sich der Mann leicht und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Weitere Fahrzeuge wurden bei dem Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem 3,5-Tonner wird auf 15 bis 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und muss abgeschleppt werden. Die Bergungsmaßnahmen sind derzeit noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell