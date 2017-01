POL-TUT: (Loßburg) Lkw rutscht bei schneebedeckter Fahrbahn auf Pkw

Loßburg (ots) - Am Dienstagmorgen ist ein Lkw an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Freudenstädter Straße auf einen Seat aufgefahren. Die 42-jährige Autofahrerin wollte von der Freudenstädter Straße in die Bahnhofstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der Lastwagenfahrer erkannte ihr Vorhaben, bremste seinen Lkw auch ab, konnte aber auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr ins Heck des Personenkraftwagens. Dabei verletzte sich die 42-Jährige leicht, brauchte aber keine ärztliche Versorgung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 4000 Euro.

