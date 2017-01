POL-TUT: (Donaueschingen) Kollision im Kreisverkehr führt zu einer leicht verletzten Person

Donaueschingen (ots) - Im Kreisverkehr an der Schnittstelle der beiden Kreisstraßen 5756 und 5701, zwischen Pfohren und Aasen, hat sich am Montagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 35-jährige Opel-Lenkerin übersah einen im Kreisverkehr vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Mercedes-Fahrer. Trotz Wartepflicht fuhr die 35-Jährige mit ihrem Opel in den Kreisverkehr ein und prallte dort auf den Mercedes. Der Daimler-Besitzer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

