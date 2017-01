POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbrecher scheitert an Wohnungstür

VS-Schwenningen (ots) - "Vorsicht ist besser als Nachsicht", hat sich eine 76-jährige Bewohnerin eines Wohngebäudes in der Straße "Auf der Lehr" wohl gedacht, als sie am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, ihre Wohnung verließ und die Haustür doppelt abgeschlossen hat. Als sie am Abend, gegen 18.45 Uhr, wieder nach Hause kam, musste sie feststellen, dass die Tür von einem Unbekannten versucht wurde aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass der Täter nicht in die Wohnung gelangen konnte. Sollten Zeugen Hinweise zur Tat geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) zu melden.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell