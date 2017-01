POL-TUT: (Eutingen im Gäu-Weitingen) Ortsschild von Weitingen abgebaut

Eutingen im Gäu-Weitingen (ots) - Unbekannte Täter haben das Weitinger Ortsschild am Ortsausgang in Richtung Rohrdorf abgeschraubt und mitgenommen. Das Fehlen des Schildes Tat wurde am Montag von Mitarbeitern der Straßenmeisterei mitgeteilt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03. und dem 09. Januar. Der Wert des Ortsschildes wird auf zirka 250 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb entgegen (Telefon 07451 96 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell