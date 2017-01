POL-TUT: (Baiersbronn) Diebe nutzen Urlaub für Einbruch

Baiersbronn (ots) - Während die Bewohner im Urlaub weilten, haben unbekannte Täter während der vergangenen Woche, von Sonntag bis Sonntag, in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf, durchwühlten sämtliche Zimmer und beschädigten dabei Teile der Einrichtung. Mit Bargeld aus einer Kasse und zwei hochwertigen Herren-Armbanduhren in der Tasche verließen die Einbrecher den Tatort wieder. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, muss erst noch festgestellt werden. Der Wert des Diebesguts geht in die Tausende.

