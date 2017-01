POL-TUT: (Tuttlingen) Fahrzeugbrand

Tuttlingen (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Montagabend, kurz nach 19.00 Uhr, in der Trossinger Straße gekommen. Der Fahrer eines Ford-Kombis war auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs, als es aus dem Motorraum seines Fahrzeugs qualmte. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug auf dem nahegelegenen Tankstellengelände und ehe er sich versah, geriet sein Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr Tuttlingen konnte den Brand schnell bekämpfen, sodass keine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf die Tankstelle bestand und auch niemand verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Grund für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

