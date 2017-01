POL-TUT: (VS-Villingen) Matratzenbrand in Wohnung ohne große Folgen

VS-Villingen (ots) - Am späten Montagabend, gegen 22.40 Uhr, haben Bewohner der Tallardstraße durch sofortiges Handeln Schlimmeres verhindern können. Ein Rauchmelder schlug in der Wohnung einer 94-jährigen Frau Alarm, nachdem die Matratze im Schlafzimmer der Seniorin durch eine vergessene Heizdecke leicht in Brand geriet. Die Wohnungsinhaberin schlief zu dieser Zeit im Wohnzimmer und bemerkte den Alarm des Rauchmelders nicht. Nachdem die Feuerwehr von einer Nachbarin verständigt wurde, konnten weitere Nachbarn die schlafende Dame wecken und aus der Wohnung begleiten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Villingen, die mit etwa 30 Mann vor Ort war, schnell gelöscht werden, sodass außer dem Bett im Schlafzimmer nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit dem Schrecken davon.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell