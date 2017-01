POL-TUT: (Blumberg) herunterfallende Eisplatte auf einem Lkw verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Blumberg (ots) - Da ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer sein Gefährt vor Fahrtantritt nicht richtig überprüft hat, ist am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, ein Verkehrsunfaauf der Bundesstraße 314 von Grimmelshofen in Richtung Fützen, verursacht worden. Im Kurvenbereich löste sich eine Eisplatte vom Dach des Anhängers des Lkws, sodass hierdurch ein entgegenkommender Seat beschädigt wurde. Dabei wurden der Außenspiegel und die Seitenscheibe der Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro; glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Verlust seiner gefährlichen Fracht weiter. Ob er etwas vom Unfall mitbekommen hat, ist noch unklar. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) zu melden.

gez. Tobias Schramm

