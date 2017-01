POL-TUT: (Donaueschingen) Unbekannter klaut Vespa

Donaueschingen (ots) - Ein Vespa-Besitzer hat in der Kronenstraße am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, eine traurige Entdeckung machen müssen. Nachdem der 48-Jährige am Morgen, gegen 08.00 Uhr, seinen roten Roller ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kronenstraße abgestellt hatte, war sein Gefährt in der Zeit bis zur Entdeckung von einem Unbekannten gestohlen worden. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Verbleib des roten Zweirads können beim Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) abgegeben werden.

gez. Tobias Schramm

