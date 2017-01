POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Alkohol hinter dem Steuer

VS-Schwenningen (ots) - Am Montagabend, gegen 23.10 Uhr, hat die Polizei einen betrunkenen Ford-Lenker in der Dauchinger Straße aus dem Straßenverkehr ziehen können. Der 39-Jährige fiel den Beamten in einer Verkehrskontrolle mit deutlichem Alkoholgeruch auf. Der Mann war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert unterwegs. Nach erfolgter Blutentnahme gab er freiwillig seinen Führerschein vor Ort und Stelle an die Beamten ab. Gegen den betrunkenen Autofahrer wird nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

