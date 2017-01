POL-TUT: (Bad Dürrheim) 36-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Dürrheim (ots) - Eine Kontrollstelle der Polizei in der Scheffelstraße in Bad Dürrheim hat am späten Montagabend, gegen 22.30 Uhr, einen 36-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen. Der Mann gab während der Kontrolle an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Die Polizei stellte jedoch fest, dass der 36-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell