POL-TUT: (Tuttlingen) Unachtsamkeit führt zu Feuerwehreinsatz

Tuttlingen (ots) - Ein Küchengerät, das versehentlich auf einer noch eingeschalteten Herdplatte stand, hat am Montagmittag, gegen 14.00 Uhr, in der Rathausstraße für starken Rauch und für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wegen des Missgeschicks rückte die Feuerwehr Tuttlingen mit mehreren Fahrzeugen an. Glücklicherweise kam es zu keinen erwähnenswerten Schäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell